Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse bataille attend Leonardo pour Antony !

Publié le 14 mai 2022 à 15h45 par Thibault Morlain

Alors que le PSG pense à Antony (Ajax Amsterdam) pour se renforcer offensivement, le club de la capitale serait loin d’être le seul à être intéressé par l’international brésilien.

Cet été, l’attaque du PSG pourrait être totalement métamorphosée avec notamment Angel Di Maria, Mauro Icardi et Kylian Mbappé qui pourraient partir. Pour remédier à cela, le club de la capitale devra alors se renforcer. Ainsi, il a notamment été expliqué que Neymar verrait d’un bon oeil d’une arrivée d’Antony, son compatriote de l’Ajax Amsterdam. Selon les informations du 10sport.com, les premières démarches ont déjà entamées auprès du clan Antony. Et dernièrement, cela s’est d’ailleurs emballé suite à une photo du joueur de 22 ans à Paris avec son frère et agent.

Du beau monde pour Antony !