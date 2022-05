Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi afficherait une énorme crainte avec Kylian Mbappé !

Publié le 14 mai 2022 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait partir librement et gratuitement vers le Real Madrid cet été. Alors que son numéro 7 a déjà lâché une bombe lors de la cérémonie des trophées UNFP en 2019, la direction parisienne craindrait qu'il en fasse de même ce dimanche.

Lors de l'été 2017, le PSG a réussi à convaincre à la fois Kylian Mbappé et l'AS Monaco pour un transfert. Malgré la concurrence du Real Madrid sur ce dossier, le club de la capitale a bouclé un prêt avec une option d'achat d'environ 180M€ pour s'attacher les services de l'attaquant français. Toutefois, cinq ans plus tard, le PSG pourrait voir Kylian Mbappé faire ses valises et partir librement et gratuitement à la Maison-Blanche . Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé est actuellement partagé entre une prolongation à Paris et un départ au Real Madrid. Et malheureusement pour le club de la capitale, le champion du monde français a un accord de principe avec Florentino Pérez pour un transfert libre et gratuit le 1er juillet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais selon nos informations, le PSG a réussi à refaire son retard sur le Real Madrid ces dernières semaines. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi peut encore faire plier Kylian Mbappé et le convaincre de parapher un nouveau bail au PSG. Mais sachant que son numéro 7 n'aurait pas encore tranché définitivement quant à son avenir, les hautes sphères rouge et bleu afficheraient une énorme crainte.

Le PSG redoute une nouvelle bombe de Kylian Mbappé

Selon les informations d' AS , divulguées ce samedi matin, le PSG redouterait que l'affaire Mbappé n'explose ce dimanche lors de la cérémonie des trophées UNFP. En 2019 déjà, Kylian Mbappé avait fait une sortie qui avait fait l'effet d'un bombe après avoir été meilleur joueur de Ligue 1. En effet, le numéro 7 du PSG avait jeté un énorme froid quant à son avenir, en expliquant qu'il voulait avoir des responsabilités à Paris et être au centre du projet de son club. « C’est un plaisir, c’est le seul trophée qui me manquait. Je suis vraiment très heureux. Je voudrais le dédicacer à une personne, au président Nasser (Al-Khelaïfi), qui nous regarde. Je sais qu’il a eu une tragédie cette année, je voudrais lui rendre hommage. Il a toujours été un homme honnête avec moi depuis le premier jour où je suis arrivé et jusqu’à aujourd’hui, je voudrais donc le remercier. Ça fait ma quatrième année que je suis dans ce championnat, j’ai vécu beaucoup de choses qui ont été riches en émotion, tout d’abord à l’AS Monaco où je suis formé, ensuite dans un projet totalement différent au Paris Saint-Germain, où j’ai réussi à m’adapter dès la première année et à changer de poste cette année. Bien sûr qu’il y a eu quelques déceptions mais je pense que ça fait parti du football, on a réussi à prendre ce championnat, c’est déjà une satisfaction. Je voudrais encore remercier les joueurs, le coach, le club. Je pense que c’est un moment très important pour moi. Je pense que j’arrive aussi à un premier ou à un second tournant de ma carrière, où j’ai découvert énormément de choses ici, et je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce sera avec grand plaisir mais ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet » , avait développé Kylian Mbappé

Le PSG a tenté de priver Mbappé de la cérémonie des trophées UNFP