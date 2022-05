Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un coup à l’OM !

Publié le 14 mai 2022 à 14h15 par Thibault Morlain

Si le PSG n’a pas pour habitude de recruter en Ligue 1, Leonardo aurait tout de même eu certaines idées, dont une menant du côté de l’OM.

Entre l’OM et Boubacar Kamara, l’histoire d’amour devrait prendre fin cet été. En effet, le minot formé à Marseille se dirige tout droit vers un départ libre alors que son contrat expire dans quelques semaines. Bien que Pablo Longoria aurait tout tenté pour prolonger le joueur de Jorge Sampaoli, Kamara devrait aller voir ailleurs à l’intersaison. Et le Marseillais aurait l’embarras du choix, de nombreux prétendants étant à l’affût. Une liste sur laquelle le PSG aurait figuré il y a quelques mois.

Le PSG y a pensé !