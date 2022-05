Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas... Mauricio Pochettino a tout perdu !

Publié le 14 mai 2022 à 17h30 par Axel Cornic

Si Gianluigi Donnarumma a souvent été désigné comme un cadeau empoisonné de Leonardo, la gestion de Mauricio Pochettino n’a pas vraiment arrangé les choses au PSG.

C’est un feuilleton qui dure depuis le début de la saison. Avant chaque match du Paris Saint-Germain, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, tout le monde se demandait qui allait défendre les cages. Le club de la capitale a en effet pu compter sur deux gardiens de tout premier niveau avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, arrivé l’été dernier en provenance de l’AC Milan. Le premier était un gage d’expérience, avec ses trois Ligues des Champions remportées avec le Real Madrid, tandis que le second est annoncé comme le nouveau grand gardien de demain, dans le doute ligne d’un Gianluigi Buffon. Comme son illustre aîné, Donnarumma n’a toutefois pas connu une grande première saison au Paris Saint-Germain ! Coupable d’erreurs assez surprenantes pour un gardien de son standing, l’Italien fait partie des joueurs désignés coupables de l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Les choses ne se sont pas arrangées en championnat, puisque même là Donnarumma a montré des choses assez inquiétantes, poussant certains à s’interroger sur son avenir.

Donnarumma sera le numéro un, Navas invité à se trouver un nouveau club

A moins d’un incroyable retournement de situation, c'est pourtant lui qui sera le numéro 1 du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Plusieurs médias l’ont annoncé en France ces derniers jours et La Gazzetta dello Sport le confirme ce samedi : après son énième coup de gueule, les dirigeants du PSG ont décidé de trancher en faveur de Gianluigi Donnarumma. Ce dernier a l’avantage d’être plus jeune de Keylor Navas, qui a donc été invité à se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Il ne sera d’ailleurs pas le seul gardien à quitter le PSG, puisqu’Alphonse Areola, Sergio Rico et Marcin Bulka devraient également partir définitivement.

La gestion catastrophique de Pochettino