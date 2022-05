Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Antonio Conte !

Publié le 15 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des pistes prioritaires du PSG pour venir remplacer Mauricio Pochettino cet été, Antonio Conte semble pourtant bien parti pour rester à Tottenham si l’on en croit son agent.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino ne devrait pas être maintenu en place par Doha qui cible déjà de nombreux profils pour le remplacer : Zinedine Zidane, Thiago Motta, Joachim Löw, Marcelo Gallardo, Sergio Conceiçao ou encore Antonio Conte sont notamment évoqués pour le banc du PSG, et l’agent de ce dernier s’est d’ailleurs exprimé.

Conte parti pour rester à Tottenham ?