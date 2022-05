Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Conte envoie un terrible message au Qatar !

Publié le 14 mai 2022 à 12h10 par Dan Marciano

Annoncé comme une cible du PSG, Antonio Conte a de grandes chances de rester à Tottenham la saison prochaine comme l'a laissé entendre son agent.

L'avenir de Mauricio Pochettino ne fait plus trop de doute. Même s'il continue de s'accrocher à sa dernière année de contrat, le technicien argentin va plier bagages dans les prochaines semaines. Les responsables du PSG auraient, d'ailleurs, commencé à se pencher sur sa succession. Leonardo a notamment inscrit sur sa short-list le nom d'Antonio Conte, même si aucune discussion n'a vu le jour selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais à en croire l'agent du technicien italien, il a de grandes chances de rester à Tottenham la saison prochaine.

« Je crois qu'à 60-70% il va rester»