Mercato - Barcelone : Un accord déjà trouvé avec le successeur de Dembélé ?

Publié le 15 mai 2022 à 9h30 par Pierrick Levallet

En cas de départ d'Ousmane Dembélé cet été, le FC Barcelone penserait à Raphinha, dont le profil plairait à Xavi. D'ailleurs, Joan Laporta aurait déjà trouvé un accord de principe avec le Brésilien pour un transfert cet été.

Alors que la fin de la saison approche, l’avenir d’Ousmane Dembélé demeure très incertain au FC Barcelone. Comme Kylian Mbappé, l’international tricolore arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé avec le club catalan, malgré les multiples tentatives de la direction blaugrana jusqu’à présent. De ce fait, Joan Laporta scruterait le marché à la recherche d’un successeur pour Ousmane Dembélé et il semblerait avoir jeté son dévolu sur Raphinha. Le profil de l’ailier brésilien, virevoltant et technique, plairait à Xavi. Et le joueur de 25 ans pourrait bien combler le vide laissé par Ousmane Dembélé en cas de départ de ce dernier. D’ailleurs, Joan Laporta avancerait à vitesse grand V sur ce dossier.

Accord de principe trouvé entre le Barça et Raphinha ?