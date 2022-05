Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie de Jong prépare un sale coup à Xavi !

Publié le 15 mai 2022 à 9h00 par Amadou Diawara mis à jour le 15 mai 2022 à 9h03

En difficulté au FC Barcelone, Frenkie de Jong pourrait prendre le large lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, l'agent du milieu de terrain néerlandais aurait proposé ses services à Manchester United.

Depuis le début de la saison, Frenkie de Jong a du mal à enchainer les grosses performances au FC Barcelone. Une situation qui a alimentée les rumeurs quant à son avenir. En effet, Frenkie de Jong est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Toutefois, Xavi ne veut rien entendre et fait toujours confiance à Frenkie de Jong, même s'il est bien conscient des problèmes économiques du FC Barcelone. « Pour moi, il est très important. Il a été titulaire pratiquement à chaque fois, sauf lorsqu'il a été remplacé pour cause de fatigue, de lassitude ou de concurrence. Pour moi, il est fondamental, mais nous dépendons tous de la situation économique du club » , a confié Xavi en conférence de presse ce samedi après-midi. Malgré tout, Frenkie de Jong et son entourage prépareraient un terrible coup à l'entraineur du Barça.

Le clan Frenkie de Jong s'est proposé à Manchester United