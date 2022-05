Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole confirme une énorme bombe sur Mbappé et Al-Khelaïfi !

Publié le 15 mai 2022 à 10h15 par Dan Marciano

Présent à Madrid ces derniers jours pour assister à une réunion de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi aurait bien annoncé la prolongation de Kylian Mbappé à ses collègues.

Le vent tournerait-il dans le dossier Kylian Mbappé ? Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a refait une partie de son retard sur le Real Madrid, qui dispose d'un accord moral avec le joueur. Le club parisien afficherait son optimisme en coulisses. S'il refuse d'évoquer l'avenir de Mbappé devant les journalistes, Nasser Al-Khelaïfi se montrerait plus bavard lors des réunions de l'ECA. « Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, était aujourd'hui dans la capitale espagnole pour la réunion de l'ECA, au cours de laquelle il se vantait devant ses collègues d'avoir renouvelé Mbappé et que l'attaquant resterait à Paris » a confié Manu Sainz, journaliste pour As.

Al-Khelaïfi aurait bien annoncé la prolongation de Mbappé