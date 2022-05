Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe imminente lâchée par Mbappé ? La réponse !

Publié le 15 mai 2022 à 9h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait partir librement et gratuitement vers le Real Madrid. Alors qu'il a déjà profité de la cérémonie des trophées UNFP pour faire une annonce fracassante quant à son avenir, le numéro 7 parisien ne devrait pas le refaire ce dimanche soir.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit cet été. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien n'est pas encore assuré de faire ses valises cet été, et ce, parce que le club emmené par Mauricio Pochettino refait son retard sur le Real Madrid. Et alors qu'il n'a toujours pas annoncé sa décision finale, Kylian Mbappé ne devrait pas profiter de la cérémonie des trophées UNFP de ce dimanche soir pour le faire.

Pas d'annonce fracassante de Kylian Mbappé ce dimanche ?