Mercato - PSG : Le successeur de Kylian Mbappé déniché à Madrid ?

Publié le 15 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid est toujours une réelle possibilité, Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien trouver le successeur de l’attaquant du PSG dans l’autre club de Madrid avec Joao Felix.

Comme le10sport.com vous le révélait le 29 mars dernier, une prolongation de contrat de courte durée au PSG prenait de plus en plus d’ampleur dans l’esprit de Kylian Mbappé. Néanmoins, aucune décision finale n’a été prise à ce jour et l’option Real Madrid resterait toujours aussi probable. D’ailleurs, Le Parisien a affirmé dernièrement que les dirigeants du Real Madrid demeureraient toujours aussi confiants de la venue de Mbappé à l’intersaison. Pour remplacer l’attaquant du PSG, le directeur sportif Leonardo et l’ensemble des décideurs du Paris Saint-Germain auraient activé de multiples pistes, dont celle menant à un joueur de l’Atletico de Madrid.

Joao Felix pour prendre la place de Kylian Mbappé au PSG ?