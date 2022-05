Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Zidane et Conte, Paris surveille un autre entraîneur !

Publié le 15 mai 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Alors que les dossiers Zinedine Zidane et Antonio Conte semblent se compliquer pour le PSG, Leonardo aurait activé la piste menant à Porto et plus précisément à Sergio Conceiçao.

Bien que Mauricio Pochettino soit sous contrat jusqu’en juin 2023, l’entraîneur parisien pourrait ne pas être conservé par la direction parisienne à l’intersaison. En effet, comme le10sport.com vous le révélait déjà en novembre dernier, le cas Pochettino faisait déjà débat chez les décideurs du PSG et les éliminations prématurées du Paris Saint-Germain au stade des 1/8èmes de finale de Ligue des champions et de Coupe de France pourraient bien avoir scellé le destin de Mauricio Pochettino au PSG. Pour le remplacer, le champion de France fait de Zinedine Zidane sa grande priorité toujours selon nos informations alors que Le Parisien a fait part d’un intérêt pour Antonio Conte bien que le10sport.com vous ait affirmé qu’aucun contact n’avait eu lieu entre les deux parties en avril dernier.

Conceiçao, alternative activée par Leonardo !