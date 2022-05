Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mèche est vendue pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 14 mai 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

Tandis que le flou persiste encore et toujours pour l’avenir de Kylian Mbappé, Javier Tebas, président de la Liga, semble lui avoir une petite idée de ce qui attend l’actuel joueur du PSG.

La fin de saison se rapproche et pour le moment, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué sa décision pour son avenir. L’attaquant du PSG arrive au terme de son contrat avec le club de la capitale et la question est de savoir s’il va prolonger ou bien s’il rejoindra libre le Real Madrid. Le feuilleton dure maintenant depuis de très longs mois et l’issue est encore inconnue. Il n’empêche que certaines tendances se dégagent, notamment du côté de l’Espagne, où on est sûr que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid. Javier Tebas penche d’ailleurs pour ce scénario.

« Je ne pense pas qu'il va rester au Paris Saint-Germain »