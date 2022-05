Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan B surprenant après Zidane et Conte !

Publié le 14 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Mauricio Pochettino sur est la sellette au PSG, la direction du club de la capitale aurait activé une nouvelle piste inattendue pour le remplacer : Marcelo Gallardo.

« Je suis l'entraîneur, non ? C'est une question évidente. Je suis l'entraîneur et je fais partie du club, comme tous ceux qui travaillent au sein de l'entité. Je fais partie de l'organigramme et je suis impliqué dans le processus de décision », lâchait Mauricio Pochettino vendredi en conférence de presse, comme pour signifier publiquement qu’il était toujours en place au PSG. Pourtant, dans les coulisses, la direction du club de la capitale travaille déjà activement sur la succession du technicien argentin, et les pistes menant à Zinedine Zidane et Antonio Conte sont évoquées depuis déjà un moment pour le PSG. Mais ce n’est pas tout…

Le PSG a activé la piste Gallardo !

Comme l’a annoncé L’Equipe vendredi dans ses colonnes, un nouveau profil a fait son apparition sur la short-list du PSG : Marcelo Gallardo, l’entraîneur de River Plate, qui avait d’ailleurs porté le maillot parisien durant sa carrière de joueur entre 2007 et 2008. Une piste qui semble faire office de plan B car tout de même moins prestigieuse sur le papier que celles menant à Antonio Conte, Zinedine Zidane ou encore Joachim Löw.