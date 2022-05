Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande star va débarquer pour 0€ !

Publié le 14 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Prêté avec option d’achat par le FC Barcelone, Antoine Griezmann n’aurait pas convaincu l’Atlético de Madrid et devrait donc retourner au sein du club catalan cet été.

En avril dernier, dans les colonnes de GQ , Antoine Griezmann (31 ans) affichait son bonheur de porter de nouveau la tunique de l’Atlético de Madrid où il a été prêté par le FC Barcelone l’été dernier : « Je suis très heureux à Madrid, ma famille est très heureuse d'être ici (...) Pour moi, c'est une énorme fierté de jouer pour l'Atlético », confiait Griezmann. L’attaquant tricolore a été prêté avec une option d’achat fixée à 40M€ + 10M€ de bonus, mais la presse espagnole a lâché une petite bombe vendredi sur l’avenir de Griezmann.

Retour à Barcelone pour Griezmann ?

Comme l’a annoncé la Cadena Cope, la direction de l’Atlético de Madrid aurait déjà décidé de ne pas lever l’option d’achat fixée avec le FC Barcelone pour Antoine Griezmann, et l’attaquant de l’équipe de France devrait donc retourner en Catalogne lors du mercato estival. Une manœuvre qui permettra à l’Atlético d’économiser notamment l’imposant salaire de Griezmann, qui s’élève à 18M€ par an, et le Barça va donc récupérer sa star sous contrat jusqu’en juin 2024.