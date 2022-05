Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme réaction du Real Madrid après la sortie du Barça sur Mbappé !

Publié le 18 mai 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Le Real Madrid n'aurait pas caché son étonnement après avoir entendu Joan Laporta évoquer un intérêt du Barça pour Kylian Mbappé.

Cela fait plusieurs mois que le PSG et le Real Madrid se livrent bataille dans le dossier Kylian Mbappé. D'autres équipes européennes comme Liverpool, Manchester City ou le Barça auraient étudié cette piste, avant de vite la mettre de côté. Président du club catalan, Joan Laporta a justifié sa décision en évoquant les demandes importantes de Mbappé. « Il y a des opérations que nous ne ferions pas même si nous avions l’argent car ça fausse notre masse salariale et ça ne peut pas se reproduire. Mbappé ? Les demandes étaient folles. On ne pensera jamais à payer un joueur qui demande 50M€ nets » a confié le président du FC Barcelone dans un entretien à Catalunya Radio.

Le Real Madrid rit et s'agace