Mercato - OM : Vers un incroyable coup avec Antoine Griezmann ? La réponse

Publié le 18 mai 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Selon certaines rumeurs, Pablo Longoria surveillerait la situation d'Antoine Griezmann. Mais l'OM n'a pas les moyens de financer cette opération.

Agé de 31 ans, Antoine Griezmann est bien loin de son meilleur niveau. A en croire la presse espagnole, l'Atlético hésiterait même à le conserver l'année prochaine et pourrait le renvoyer au FC Barcelone, qui ne compte plus sur lui. La situation de l'international français est loin d'être évidente. A tel point que certaines rumeurs évoquent un possible départ d'Espagne. Dernièrement, il a même été question d'un intérêt de l'OM pour Griezmann, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024.

« Il faut arrêter le délire »