Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Macron, émir du Qatar... Le PSG abat ses ultimes cartes pour Mbappé !

Publié le 18 mai 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Contrairement à ce qu'annoncent certains médias, Kylian Mbappé n'aurait encore pris aucune décision concernant son avenir. Le PSG ferait tout son possible pour essayer d'inverser la situation et le convaincre de rester.

Partira, ne partira pas ? Le feuilleton Kylian Mbappé est entré dans sa phase finale. « On saura quand ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment » confiait le joueur dimanche dernier, précisant que sa décision devrait être dévoilée avant le prochain rassemblement de l'équipe de France, le 28 mai prochain. Mais quelle est la tendance dans ce dossier ? Ces dernières heures, un proche d'Emmanuel Macron, Karl Olive, a fait réagir la toile après avoir posté un tweet annonçant la prolongation de l'international français : « L'immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine ». Ce mercredi, son entourage a précisé que c'était seulement un avis, et non pas une information. Malgré ces rumeurs, le Real Madrid se montrerait toujours aussi optimiste dans ce dossier. Et pour cause, Mbappé a donné son accord, il y a plusieurs mois, aux décideurs espagnols comme l'avait annoncé le 10Sport.com. Les pressions que reçoit le joueur, notamment de la part du PSG, n'inquiètent pas, non plus, les responsables merengue .

Aucune décision prise

Selon les informations de la Cadena Cope , Kylian Mbappé aurait rencontré ce mardi sa garde rapprochée pour discuter, à nouveau, de son avenir. L'issue de cette réunion n'a pas été dévoilée, mais l'un de ses proches a envoyé un message au journaliste espagnol Pedro Morata : « La mère est toujours en train de négocier l'offre du PSG. La décision n'est pas prise ». Rien de surprenant puisque Fayza Lamari n'a jamais caché son envie de le voir prolonger son contrat au PSG selon les informations exclusives du 10Sport.com. Ce qui est plus surprenant c'est que le PSG continuerait de discuter avec le clan Mbappé, alors qu 'ESPN avait affirmé que le club avait baissé les bras dans ce dossier. Selon le journaliste espagnol, l'émir du Qatar, en voyage à Madrid, aurait personnellement contacté l'international français pour tenter de le convaincre.

Macron et l'émir du Qatar auraient contacté Mbappé