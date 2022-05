Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est passé à l’action pour Amine Harit !

Publié le 18 mai 2022 à 18h10 par Thibault Morlain

En cette fin de saison, Amine Harit s’est montré à son avantage avec l’OM. De quoi convaincre Pablo Longoria de s’activer pour le conserver plus longtemps que prévu sur la Canebière.

L’été dernier, après plusieurs rebondissements, Amine Harit a fait par poser ses valises à l’OM, étant prêté sans option d’achat par Schalke 04. Toutefois, pour le Marocain, cela n’a pas été simple, n’entrant pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Mais dernièrement, l’Argentin a fait son mea culpa, reconnaissant qu’il aurait dû plus faire faire jouer son milieu offensif. Et pour cause, en cette fin de saison, alors qu’il a du temps de jeu, Harit a été décisif à l’OM. Mais quid maintenant de son avenir alors que son prêt se termine prochainement ?

Harit encore prêté à l’OM ?

Où jouera Amine Harit la saison prochaine ? Si l’OM veut le conserver, il va falloir s’asseoir autour d’une table pour négocier avec Schalke 04. Et c’est ce qu’aurait commencé à faire Pablo Longoria. En effet, le président de l’OM aurait fait savoir aux Allemands qu’il voulait un nouveau prêt pour Amine Harit.