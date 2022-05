Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vente, Premier League... Les Verts impliqués dans un énorme projet ?

Publié le 18 mai 2022 à 17h30 par Arthur Montagne

Bien que cela fasse plusieurs mois que les rumeurs entourant la vente de l'ASSE sont plutôt calmes, tout pourrait bien s'accélérer dans les prochains jours. Et pour cause, la presse anglaise assure que les Verts ont reçu une offre David Blitzer qui pourrait bien inclure le club du Forez dans un projet d'envergure.

Par le biais d'une lettre ouverte publiée le 14 avril 2021, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer faisaient part de leur volonté de vendre l'ASSE. « Nous souhaitons ouvrir la porte à l’avenir. Ainsi, afin d'assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur », expliquaient-ils. Seulement, plus d'un an après cette annonce, les Verts n'ont toujours pas été cédés à un autre investisseur. Plusieurs projets ont pourtant été évoqués pour racheter l'ASSE à l'image de ceux de Norodom Ravichak, prince Cambodgien ou encore du projet local porté par Olivier Markarian puis Serge Bueno, président de l'entreprise Smart Good Things. Néanmoins, le projet qui a semblé le plus proche d'aboutir était celui porté par Total Sport Investment, fonds d'investissement russe dirigé par Roman Dubov, qui s'appuyait sur la puissance financière du milliardaire russe Sergeï Lomakin, 986e fortune mondiale. Roman Dubov, accompagné par Michel Salgado, directeur sportif du fonds russe, étaient même présents à Geoffroy-Guichard pour assister au choc contre le PSG en novembre dernier. Cependant, là aussi ce projet n'a pas abouti puisque KPMG, le cabinet d'audit mandaté pour éplucher les dossiers de candidatures, n'a pas donné suite. Et depuis quelques semaines, c'est le calme plat.

L'ASSE au cœur d'un projet avec plusieurs clubs ?

Il faut dire que la situation sportive de l'ASSE a de quoi refroidir les investisseurs éventuellement intéressés par le rachat du club. En effet, les Verts pointent à la 19e place en Ligue 1 et alors qu'il ne reste plus qu'une journée à disputer, ils ne peuvent espérer mieux qu'une place de barragiste pour le moment occupée par le FC Metz. Et pourtant, cela ne semble pas décourager tout le monde. En effet, selon les informations de The Independent , David Blitzer a transmis une offre pour racheter l'ASSE. Le montant n'est pas divulgué, mais ce milliardaire américain n'est pas un inconnu dans le monde du sport. Récemment, il était notamment impliqué dans la tentative raté de Sir Martin Broughton de racheter Chelsea. Cela témoigne de son ambition puisqu'il est à la tête d'un projet en plein essor comprenant différents clubs. Copropriétaire de Crystal Palace, David Blitzer possède également, en tant que propriétaire exclusif ou copropriétaire, le FC Augsburg en Allemagne, Ado Den Haag aux Pays-Bas et Waasland-Beveren en Belgique, par l'intermédiaire de sa société Bolt Football Holdings, qui compte Jahm Majafi et Jeff Moorad dans son conseil d'administration. Mais ce n'est pas tout puisque David Blitzer est également impliqué dans les sports américain. Il est effectivement partenaire de Harris Blitzer Sports Entertainment, qui détient des participations dans les Pittsburgh Steelers en NFL, les Philadelphia 76ers en NBA et l'équipe de hockey des New Jersey Devils. Par conséquent, c'est un énorme projet que l'ASSE pourrait rejoindre pour le plus grand bonheur de Bernard Caïazzo qui attend cette proposition depuis très longtemps. Roland Romeyer aurait également un avis positif sur cette offre. Reste désormais à savoir si les discussions vont s'accélérer, et surtout si une relégation en Ligue 2 pourrait avoir un impact ou non sur l'avancée des négociations...