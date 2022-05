Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va rafler la mise pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Bien que le Real Madrid ait trouvé un accord de principe avec Kylian Mbappé en début de semaine selon The Athletic, le PSG n’aurait jamais été aussi proche de prolonger le contrat de Mbappé selon Gianluca Di Marzio.

Dans quelques heures, le feuilleton Kylian Mbappé pourrait prendre un énorme tournant. En effet, d’après RMC Sport, une annonce devrait être faite samedi soir pour la réception de Metz au Parc des princes pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Néanmoins, le dénouement du feuilleton aurait également des chances d’avoir lieu dans l’émission de Téléfoot de dimanche matin lorsque sa mère Fayza Lamari a affirmé ce vendredi qu’un accord contractuel avait à la fois été trouvé avec le PSG pour une prolongation de son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain et avec le Real Madrid où il pourrait démarrer une nouvelle aventure. Le comité de direction parisien présidé par Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires qataris du PSG auraient, selon Eurosport España , fait le maximum pour conserver Kylian Mbappé en lui proposant une prime à la signature de 300M€ et un salaire annuel de 100M€. D’après The Athletic , une anxiété gagnerait le Real Madrid concernant ses chances de boucler l’arrivée de Mbappé et il se pourrait bien que les craintes du champion d’Espagne soient justifiées.

Mbappé n’aurait « jamais été aussi proche » de prolonger au PSG

Ce vendredi, Sky Sports a profité de son émission Football Daily afin de contacter le journaliste de Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio pour qu’il fasse un point sur la toute fin du feuilleton Kylian Mbappé qui selon lui devrait tourner en faveur du PSG. En direct de Turin, Gianluca Di Marzio a tenu le discours suivant sur les antennes de Sky Sports. « Kylian Mbappé n'a jamais été aussi proche de rester à Paris et de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain qu'aujourd'hui. Ces dernières heures, il a changé d'avis, il change encore d'avis. Il a dit "ok, je veux comprendre ce que le Paris Saint-Germain essaie de me donner". Ce n'est pas seulement une question économique. Il y avait une pression politique sur certains chiffres qui étaient très importants lorsque Kylian Mbappé a signé au Paris Saint-Germain et maintenant le Paris Saint-Germain est vraiment confiant que dans les prochaines 24 heures, 48 heures, il puisse signer le nouveau contrat. ». a dans un premier temps affirmé Gianluca Di Marzio avant de confirmer le pessimisme ambiant au Real Madrid. « À Madrid, ils ont compris les difficultés à recruter Mbappé maintenant. Il avait un accord verbal avec le Real Madrid depuis plusieurs mois. Mais maintenant, je me répète, Kylian Mbappé est très proche de renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il faut attendre l'annonce officielle, les signatures, car les surprises sont au rendez-vous (rires) ». Le ballon semble donc être dans le camp du PSG…