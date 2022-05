Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Mbappé... La nouvelle bombe de la presse espagnole !

Publié le 20 mai 2022 à 19h10 par Bernard Colas mis à jour le 20 mai 2022 à 19h12

Alors que Kylian Mbappé envisage de prolonger son bail avec le PSG, Zinedine Zidane pourrait avoir une importance colossale dans le choix de l’international français.

Le feuilleton Mbappé devrait prendre fin durant le week-end. Libre dans quelques semaines, l’attaquant du PSG va prendre la parole samedi ou dimanche afin de révéler sa décision. Comme l’a assuré sa mère ce vendredi, Kylian Mbappé dispose déjà d’un accord avec le Real Madrid et le PSG et n’a plus qu’à faire son choix, et c’est finalement l’écurie parisienne qui pourrait boucler ce dossier. D’après Sky Italia , Kylian Mbappé aurait changé d’avis et envisage désormais de renouveler son bail avec le Paris Saint-Germain. Un énorme retournement de situation dans lequel Zinedine Zidane pourrait jouer un rôle.

Le facteur Zidane qui relance tout

Selon OK Diario , ce changement de position de la part de Kylian Mbappé s’explique en partie par la volonté de ce dernier à travailler avec Zinedine Zidane, son idole de jeunesse. À en croire le média espagnol, l’ancien entraîneur du Real Madrid est pressenti pour prendre la succession de Mauricio Pochettino et « travaille dans l’ombre » en faveur du PSG pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester du côté du Parc des Princes. Zidane aurait échangé avec Mbappé au cours des derniers mois et lui aurait fait comprendre qu’il pourrait devenir la pierre angulaire de son nouveau projet au PSG. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Zinedine Zidane est effectivement la grande priorité des Qataris pour devenir l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Un élément qui pourrait alors totalement relancer le feuilleton Mbappé.