Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce fracassante pour l'avenir de Griezmann !

Auteur d’une saison compliquée avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann sera bien conservé la saison prochaine, comme l’affirme Enrique Cerezo, président des Colchoneros.

En difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann a fait son grand retour à l’Atlético de Madrid durant l’été 2021. Toutefois, l’international français traverse une campagne compliquée, lui qui n’a inscrit que 8 buts et délivré 6 passes décisives en 35 rencontres. Une situation qui a rendu son avenir flou. En effet, l’attaquant, qui n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en 2022, ne semblait pas avoir convaincu les Colchoneros , qui souhaitaient renégocier son option d’achat. Toutefois, le natif de Mâcon devrait bien faire partie de l’effectif de Diego Simeone la saison prochaine.

Alors que l’avenir d’Antoine Griezmann semblait incertain, Enrique Cerezo compte bien le conserver à l’Atlético de Madrid. « Griezmann est notre joueur, il a un contrat avec l'Atletico de Madrid et restera ici à l'Atletico de Madrid. A mon avis, Antoine fait partie des trois ou quatre meilleurs joueurs d'Europe » a confié le président des Colchoneros , selon des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano.

