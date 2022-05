Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le verdict est tombé pour Antoine Griezmann !

Publié le 19 mai 2022 à 12h00 par La rédaction

Si un retour de prêt d’Antoine Griezmann a été évoqué, l’international français devrait poursuivre avec l’Atlético de Madrid et ne pas revenir au FC Barcelone.

Le feuilleton entre Antoine Griezmann et le FC Barcelone aura duré des années. Courtisé tout l’été en 2018, l’international français avait finalement dit non au club catalan avant de s’y engager une année plus tard. Mais en deux saisons avec le Barça, Griezmann n’aura jamais su retrouver sa forme de l’Atlético de Madrid. De retour chez les Colchoneros l’été dernier en prêt, le champion du monde 2018 va un peu mieux.

Antoine Griezmann ne reviendra pas au FC Barcelone