Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid imagine un incroyable coup de tonnerre pour Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 18h10 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé doit annoncer sa décision concernant la suite de sa carrière durant le week-end, le Real Madrid commencerait à devenir pessimiste sur l'issue du dossier.

Après des mois de spéculations autour de l’avenir de Kylian Mbappé, ce dossier touche à sa fin. En effet, l’international Français, en fin de contrat le 30 juin prochain, est l’objet d’une lutte acharnée entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Toutefois, si les Merengue semblaient favoris pour enregistrer la signature de l’attaquant, la situation est désormais bien différente. Le joueur de 23 ans pourrait finalement prolonger son aventure au PSG, et, alors que le Bondynois dont annoncer sa décision très prochainement, le champion d'Espagne serait de moins en moins confiant.

Le Real Madrid devient pessimiste

Selon les informations de Deportes Cuatro , le Real Madrid ne serait plus aussi confiant sur le dossier Kylian Mbappé. En effet, s’il a été questionné à plusieurs reprises sur son avenir, l’international français n’a jamais laissé fuiter sa destination, et son manque de communication fait peur aux Merengue . Ces derniers seraient de plus en plus pessimistes, et commencent à penser que l’attaquant pourrait rester une ou deux saisons supplémentaires au PSG.