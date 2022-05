Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Tebas annonce la couleur pour Kylian Mbappé !

Publié le 20 mai 2022 à 16h45 par Thomas Bourseau

Le PSG serait prêt à casser sa tirelire en proposant une offre légendaire à Kylian Mbappé pour qu’il prolonge son contrat courant jusqu’à la fin de la saison. Mais pour Javier Tebas, président de la Liga, la venue de Mbappé au Real Madrid se dessinerait.

Ce vendredi, Fayza Lamari qui gère la partie administrative de la carrière de son fils a assuré que Kylian Mbappé disposait à la fois d’un accord avec le Real Madrid et le PSG et que la décision finale lui revenait. Afin de mettre toutes les chances de son côté de conserver Mbappé outre l’expiration de son contrat le 30 juin prochain, les hauts dirigeants du PSG et les propriétaires qataris sont prêts à lui proposer une prime à la signature de 300M€ avec un salaire annuel de 100M€ selon Eurosport España. Néanmoins, le président de la Liga, à savoir Javier Tebas, a affiché son optimisme quant à l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été.

« Le sentiment que j'ai est que s’il avait voulu prolonger, il l'aurait déjà fait »

« Je pense qu'il sera au Real Madrid, mais comme un jour est blanc, un autre noir, ça change... mais je le pense. S’il ne vient pas ? Nous n'aurions pas de bonnes nouvelles, mais ce ne serait pas une mauvaise nouvelle. J’ai lu tant de fois des articles sur les rebondissements... pas inattendus, car il y a toujours des rebondissements. Le sentiment que j'ai est que s’il avait voulu prolonger, il l'aurait déjà fait, mais je peux me tromper ». a confié Javier Tebas ce vendredi à l’occasion du forum ISDE Sports Convention à Madrid et dans des propos rapportés par Marca . Reste à savoir quelle tournure prendra l’opération Kylian Mbappé à présent.