Mercato : Gourvennec laisse planer le doute sur son avenir au LOSC !

Publié le 20 mai 2022 à 15h32 par Arthur Montagne

Arrivé l'été dernier sur le banc du LOSC pour remplacer Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec a connu une première saison compliquée à Lille au point que son départ son déjà évoqué. Il a d'ailleurs été interrogé sur son futur.

Après l'obtention du titre en Ligue 1, Christophe Galtier a finalement décidé de quitter le LOSC pour rejoindre l'OGC Nice. Les Dogues ont donc eu la lourde tache de remplacer leur entraîneur et c'est Jocelyn Gourvennec qui a été choisi. Cependant, malgré le parcours en Ligue des champions, et une élimination contre Chelsea en huitième de finale, la saison du LOSC est décevante puisqu'en Ligue 1, le club lillois ne terminera pas mieux que neuvième. Par conséquent, le départ de Jocelyn Gourvennec est régulièrement évoqué. Et à la veille de la dernière journée, il a d'ailleurs évoqué son avenir en conférence de presse : « C'est une question qui faut poser à mes dirigeants, à mon président, aux actionnaires. Je vais finir ma première année et je suis pleinement mobilisé dans le projet du LOSC. Je me sens bien ici. Je n'ai pas d'autres réponses à vous apporter que celle-là ».