Mercato - Liverpool : Klopp confirme le départ d'un buteur !

Publié le 20 mai 2022 à 13h42 par La rédaction mis à jour le 20 mai 2022 à 13h53

L'entraineur de Liverpool Jurgen Klopp a annoncé en conférence de presse que son attaquant Divock Origi quittera bien les Reds à l'intersaison.