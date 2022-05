Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est enfin fixé pour l'avenir de Sampaoli !

Publié le 20 mai 2022 à 13h30 par La rédaction

Jorge Sampaoli a soufflé un petit vent de panique sur la Canebière ce jeudi. Après sa déclaration très floue sur son avenir, la question d’un départ de l’OM s’est posée. Cependant, l’entraîneur argentin n’envisagerait absolument pas de partir et pourrait même prolonger son contrat cet été.

Déjà bien occupé par la course à la Ligue des Champions, l’OM doit depuis ce jeudi se coltiner une affaire en plus : l’avenir de Jorge Sampaoli. Alors que tout semblait se passer pour le mieux, l’entraîneur argentin a lâché une étrange déclaration en conférence de presse, laissant planer le doute sur son futur : « Je ne sais pas si je serai là ou pas la saison prochaine, je n'y pense pas pour l'instant. La vraie question est de savoir pourquoi on veut être en Ligue des Champions la saison prochaine ? Pour l'argent ou pour être compétitif ? Il faut être clair et sincère, c'est plus important que le projet, l'entraineur ou le président. Car de là, le projet se décidera en s'appuyant sur ses bases-là. Il faut que les ressources soient en accord avec les capacités qu'a le club. Si on veut seulement faire que passer en C1, ce n'es pas logique. Il faut savoir quel type d'équipe on peut avoir pour bien représenter dans cette compétition. Il faut créer une équipe pour cette compétition, c'est ce que font les grands clubs. Il faut être clair sur ce qu'on veut en Ligue des Champions ». Et quand on sait que Jorge Sampaoli n’a jamais dépassé les deux saisons dans un club, ses mots ont de quoi inquiéter.

Jorge Sampaoli veut rester à l’OM et pourrait prolonger

Mais en réalité, l’OM n’aurait pas à se méfier. L’Equipe maintient qu’un rendez-vous serait bel et bien prévu en fin de saison pour discuter d’une éventuelle prolongation de Jorge Sampaoli. Un signe que tout va toujours pour le mieux entre la direction olympienne et l’Argentin. Même si ses propos ciblent en partie le président et l’actionnaire du club, les liens entre les différentes parties seraient toujours aussi bons. La question du mercato aurait même été récemment évoquée, un sujet qui vaut très cher aux yeux de Jorge Sampaoli. Contacté par le journal La Provence , l’entourage de l’ancien entraîneur du FC Séville a démenti un possible départ cet été d’ El Pelado . Son idée est claire : rester à l’OM et disputer avec la Ligue des Champions. Arrivé l’an dernier en cours de saison, Jorge Sampaoli pose parfois question sur ses choix douteux mais son bilan global reste convaincant. Et si l’OM parvient à accrocher la deuxième place de Ligue 1 ce samedi, sa prolongation ne devrait plus faire de doute…