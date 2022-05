Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli lance un ultimatum à McCourt et Longoria !

Publié le 20 mai 2022 à 3h45 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est une nouvelle fois prononcé sur son avenir en mettant une énorme pression sur sa direction.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OM, Jorge Sampaoli avait récemment laissé planer le doute sur son avenir : « Si je commence à réfléchir au futur, je m'éloignerai du présent. Cela affecterait notre quête de l'objectif. Quand le championnat sera terminé, on parlera et on verra ce qui est le mieux pour le club, ce que je peux offrir. Le président mérite une décision sincère. Mais d'abord, il faut savoir à quelle place on va terminer ». Il faut dire que l'Argentin n'est jamais resté plus de deux ans sur le banc d'un club. De nouveau interrogé sur son avenir ce jeudi, le Pelado a cette fois-ci mis une énorme pression sur sa direction. Et pour cause, en cas de qualification en Ligue des champions, Jorge Sampaoli attend un effort colossal de l'OM sur le mercato cet été.

«Il faut que les ressources soient en accord avec les capacités qu'a le club»