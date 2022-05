Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi réclame un gros transfert à Longoria !

Publié le 20 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Interrogé sur l'avenir de William Saliba, Mattéo Guendouzi ne cache pas son souhait de voir le défenseur central être définitivement transféré à l'OM cet été.

Prêté sans option d'achat par Arsenal, William Saliba est dans le flou pour son avenir à l'OM comme il l'assurait récemment. « Le plus important, c’est de confirmer cette bonne saison en se qualifiant pour la Ligue des champions. Après on verra bien », confiait le défenseur formé à l'ASSE dimanche en marge de la cérémonie des Trophées UNFP, durant laquelle il a été élu meilleur espoir de la saison. Et Mattéo Guendouzi affiche sa volonté de voir rester William Saliba à l'OM la saison prochaine.

Guendouzi veut voir Saliba rester