Mercato - OM : Les feux sont au vert pour le mercato estival !

Publié le 19 mai 2022 à 17h10 par La rédaction

Sous pression avec le litige concernant le transfert de Pape Gueye, l’OM ne devrait pas être gêné sur le prochain mercato estival. L’instruction du dossier aura lieu en octobre.

L’OM s’est fait une belle frayeur l’hiver dernier. Alors que Pape Gueye venait de partir à la CAN avec le Sénégal, Pablo Longoria a appris la suspension de son joueur en plus de l’interdiction de recrutement en raison du litige concernant le transfert de l’ancien havrais en provenance de Watford pour le club olympien. Dans la foulée, l’OM a fait appel et du nouveau vient de tomber dans ce dossier qui est loin d’être terminé.

Instruction décalée en octobre