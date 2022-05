Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba, Milik... Longoria a un plan pour cet été !

Publié le 19 mai 2022 à 11h10 par Arthur Montagne

Bien décidé à conserver ses meilleurs éléments en vue de la saison prochaine, l'OM va devoir se qualifier en Ligue des champions afin d'avoir un vrai argument pour convaincre William Saliba et Arkadiusz Milik.

L'été s'annonce chaud à l'OM. Pablo Longoria va devoir gérer de nombreux dossiers sans encore savoir quel sera le classement final du club phocéen à l'issue de la saison. A une journée de la fin du Championnat, l'OM est pour l'instant troisième et se retrouve donc virtuellement qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Une situation délicate à gérer pour Pablo Longoria qui ne saura pas avant le fin du mois d'août si les Marseillais sont en C1 ou reversés en Ligue Europa. Et pourtant, sur le marché, cela change tout.

Pour garder Saliba et Milik, l'OM doit être en C1