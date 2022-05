Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle option très surprenante s'offre à Payet pour son avenir !

Publié le 19 mai 2022 à 15h30 par Bernard Colas

À 35 ans, Dimitri Payet se rapproche doucement d’une retraite qu’il devrait prendre à Marseille. Mais après André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, les Tigres songeraient à recruter un autre joueur phare de l’OM en la personne du Réunionnais. Il sera toutefois très difficile, voire impossible, de convaincre ce dernier.

Après un passage impressionnant en Premier League du côté de West Ham le temps d’une saison et demie, Dimitri Payet retrouvait l’OM en janvier 2017 pour le lancement du projet McCourt, dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€. Un retour logique aux yeux du milieu offensif, heureux dans la cité phocéenne, au point de prolonger son contrat jusqu’en juin 2024. Avec un maillot floqué « Marseillais à vie », Dimitri Payet annonçait en juin 2020 sa volonté de finir sa carrière du côté de l’OM avant d’entamer une reconversion au sein du club. « J’ai souvent dit que j’aimais ce club et que j’étais revenu ici car ma famille se sent bien ici. Le club a fait ce qu’il fallait pour me faire revenir quand j’en avais besoin. Le club m’a donné et j’avais envie de lui rendre. L’idée a germé dans mon esprit lorsque le président a parlé de phase 2 et qui de mieux que moi pour montrer l’exemple ? J’aime ce club et je suis prêt à tout pour qu’il grandisse. Dire qu’on l’aime, c’est bien, le montrer, c’est mieux », expliquait le numéro 10 à cette époque. Cependant, un club voudrait faire changer d’avis le joueur de 35 ans.

Après Gignac et Thauvin, les Tigres pensent à Payet

Avec 16 buts et 11 passes décisives, Dimitri Payet est l’une des satisfactions de l’OM cette saison. De quoi peut-être permettre au joueur de disputer la Ligue des champions lors du prochain exercice si l’Olympique de Marseille parvient à rester sur le podium après son dernier match en Ligue 1 contre Strasbourg ce samedi. Une réussite qui n’a pas échappé aux Tigres, habitués à frapper fort à Marseille ces dernières années. Après avoir attiré André-Pierre Gignac en 2015 puis Florian Thauvin l’été dernier, le club mexicain en pincerait pour Dimitri Payet selon Santiago Fourcade. Dans l’émission Antidoping diffusée sur RG La Deportiva , le journaliste a révélé que la star de l’OM faisait partie des cibles des Tigres et qu’une offensive était possible en cas de départ… de Florian Thauvin. « La question est de savoir si Thauvin va continuer ou non, entre son contrat et sa situation avec le club, ils sont en train d'analyser s'il va continuer, c'est un joueur très talentueux mais il ne s'est pas adapté, il a tendance à se blesser », a confié Santiago Fourcade, dans des propos relayés par Tele Diario . En cas de départ de Thauvin, les Tigres pourraient alors avoir les moyens nécessaires pour tenter d’attirer Dimitri Payet. Il convient également de rappeler que la relation entre les deux hommes est loin d'être harmonieuse, et qu'un départ de Thauvin permettrait au club situé dans la région de Nuevo León d'optimiser ses chances. Pour autant, la tâche des Mexicains s’annonce très compliquée dans ce dossier, pour ne pas dire impossible.

Payet veut finir à Marseille