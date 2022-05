Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie saoudite... La vente de l'OM est encore confirmée !

Publié le 19 mai 2022 à 13h30 par Bernard Colas

Malgré les nombreux démentis sur ce dossier, Thibaud Vézirian s’est de nouveau montré affirmatif au sujet de la vente de l’OM. Tout serait ainsi bouclé selon le journaliste, permettant à Frank McCourt de laisser prochainement les rênes du club phocéen à un fonds souverain saoudien.

Depuis plus d’un an, les supporters de l’OM sont partagés entre espoir et scepticisme au sujet d’un rachat de leur club. D’une part, Frank McCourt et ses proches martèlent que l’Olympique de Marseille n’est pas à vendre, tandis que dans le même temps, les rumeurs vont bon train sur ce dossier. Le journaliste Thibaud Vézirian ne lâche rien et assure en effet qu’un changement de taille se prépare dans la cité phocéenne, matérialisé par la venue d’investisseurs saoudiens à la tête de l’OM. À en croire Thibaud Vézirian, tout est bouclé et plus rien ne peut relancer cette vente qui ferait l’effet d’un véritable coup de tonnerre en France, une position réaffirmée ce mercredi par le principal intéressé.

« La vente est faite, bien entendu »

Invité de la chaîne YouTube CM Football , Thibaud Vézirian est de nouveau revenu en longueur sur la future vente de l’OM, « actée » selon lui, et l’officialisation tardive de celle-ci. « Tout est acté, tout est actif d’ailleurs sinon l’OM n’en serait pas là et n’aurait pas l’effectif qu’il a aujourd’hui et la restructuration massive à tous les étages du club qu’il y a eu depuis un an. Il n’y aurait même pas ce coach qui est cher. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’à officialiser, tout est sur la voie. C’est un puzzle qui se termine », confie le journaliste indépendant, pas étonné de la lenteur du dossier : « La vente est faite, bien entendu. Sauf qu’on est dans le monde des affaires et pas dans le monde du football. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, énormément d’administratif, des choses juridiques, économiques, fiscales à mettre en place. Sans parler du contexte géopolitique et du Covid. Il y a eu un retard dans l’officialisation, c’est clair et net, mais ça ne les a pas empêchés de travailler, de métamorphoser le club , poursuit Vézirian. J’ai de multiples sources à tous les niveaux. (…) J’ai des preuves, mais vous vous doutez bien que c’est impossible de les divulguer à certains niveaux. (…) Je pense qu’il y a beaucoup de langues qui se sont déjà déliées et des langues qui vont continuer de se délier après l’officialisation, donc on verra ça après. »

L’OM bientôt officiellement sous pavillon saoudien ?