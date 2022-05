Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Leonardo avec Ousmane Dembélé !

Publié le 19 mai 2022 à 12h15 par La rédaction

Alors qu’Ousmane Dembélé est dans les petits papiers du Paris Saint Germain, le club de la capitale se retrouve avec un concurrent de moins sur ce dossier.

Cet été, le marché des transferts sera une fois de plus très animé au Paris Saint Germain. Alors que le club s’apprête à perdre Angel Di Maria et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque, les dirigeants parisiens sont notamment intéressés par l’ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé, libre de tout contrat à la fin de la saison. Le PSG pourrait d’ailleurs accélérer dans les prochains jours, puisqu’un concurrent de taille, annoncé sur le dossier également, s’est retiré de la course !

Le Bayern ne veut pas de Dembélé