Mercato - PSG : Coman, Hernandez… Le Qatar contrarié pour Dembélé ?

Publié le 19 mai 2022 à 5h30 par Thibault Morlain

Tandis que le PSG serait à l’affût pour récupérer Ousmane Dembélé, cela serait sans compter sur le Bayern Munich et ses internationaux français qui agiraient en coulisses pour convaincre l’actuel joueur du FC Barcelone.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a pas encore tranché pour son avenir. Si le club catalan ne cache pas sa volonté de le prolonger, le Français a d’autres options qui s’offrent à lui. Bientôt libre, il pourrait alors recevoir une grosse prime à la signature s’il venait à s’engager avec le PSG ou bien avec le Bayern Munich. En Bavière, on se préparerait à perdre Robert Lewandowski et Serge Gnabry. Pour pallier ces départ, Ousmane Dembélé serait ainsi pisté et le Bayern Munich aurait certains atouts.

La colonie française en action !