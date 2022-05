Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Laporta sur l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 17 mai 2022 à 20h15 par Thibault Morlain

Alors qu’Ousmane Dembélé semble être entre le FC Barcelone et le PSG, ce mardi, Joan Laporta s’est livré sur le cas du Français.

Après avoir poussé Ousmane Dembélé au départ cet hiver, le FC Barcelone s’active maintenant pour le prolonger. Et le temps presse puisque le contrat du Français expire le 30 juin prochain. Les Catalans réussiront-ils à trouver un accord ? Les manoeuvres s’opèrent en coulisses, mais en parallèle, le PSG serait déjà bien positionné pour récupérer Dembélé librement s’il venait à quitter le Barça.

« J’espère qu’il va rester »