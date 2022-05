Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour le transfert de Dembélé !

Publié le 17 mai 2022 à 18h45 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG disposerait d’un accord verbal avec l’entourage d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone, le Bayern Munich ainsi qu’un top club anglais pourraient faire capoter cette opération à en croire la presse allemande.

L’été s’annonce d’ores et déjà chaud pour Ousmane Dembélé. En effet, l’international français aurait certes la ferme intention de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone. Néanmoins, les positions toujours éloignées entre le clan Dembélé et le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta empêcherait tout accord en l’état. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver d’une arrivée libre de tout contrat du champion du monde tricolore à Paris cet été alors qu’un accord verbal aurait été passé avec l’entourage de l’ailier du FC Barcelone cet hiver. Pour autant, le PSG verrait le Bayern Munich le menacer pour le recrutement de l’ancien joueur du Borussia Dortmund comme L’Équipe l’a souligné dans ses colonnes du jour ce mardi.

Le Barça ne lâche rien pour Dembélé, le Bayern et un club anglais en embuscade…