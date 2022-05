Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les feux sont au vert pour le transfert d’un joueur de Tuchel !

Publié le 17 mai 2022 à 16h00 par Thomas Bourseau

Désireux de renforcer l’effectif de Xavi Hernandez au FC Barcelone, Joan Laporta songerait à Marcos Alonso dont le contrat à Chelsea expirera en juin 2023. D’ailleurs, l’Espagnol émettrait le souhait de signer en faveur du Barça. Les négociations auraient déjà débutées.

Le FC Barcelone semblerait bien être déterminé à faire son marché dans l’effectif du champion d’Europe en titre. En effet, après Andreas Christensen avec qui un accord aurait déjà été passé bien que des ventes soient obligatoires pour que le Barça puisse l’enregistrer dans la liste de la Liga et son plafond salarial, le comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta aimerait en faire de même pour le capitaine de Chelsea en la personne de César Azpilicueta. En outre, le FC Barcelone aurait dans le viseur le polyvalent latéral gauche des Blues Marcos Alonso, sous contrat jusqu’en juin 2023.

Marcos Alonso voudrait le Barça, les discussions sont lancées !