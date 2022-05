Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est prêt à dégainer une offre colossale pour Pogba !

Publié le 17 mai 2022 à 15h45 par Dan Marciano

Le PSG et la Juventus se livrent bataille dans le dossier Paul Pogba. Pour le convaincre de rejoindre Paris, le club français serait prêt à lui proposer un salaire annuel de 12M€.

Le dossier Paul Pogba a-t-il pris un tournant décisif ce lundi ? L'entourage du joueur s'est rendu en Italie pour rencontrer les responsables de la Juventus et discuter d'un possible retour. En fin de contrat avec Manchester United, le milieu de terrain recherche une nouvelle destination et ne ferme la porte à un départ en Serie A, même si le PSG continue de s'accrocher dans ce dossier. Selon RMC Sport, il est toutefois difficile pour le club parisien d'avancer avant la restructuration de la formation prévue à la fin de la saison.

Un salaire de 12M€ proposé à Pogba ?