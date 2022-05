Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre bientôt dégainée pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 17 mai 2022 à 9h10 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG disposerait d’un accord verbal avec Ousmane Dembélé en cas de départ libre de tout contrat du FC Barcelone, il ne faudrait pas spécialement s’attendre à ce que l’ailier du Barça dépose ses valises dans la capitale au vu de l’intérêt concret du Bayern Munich.

Ousmane Dembélé est contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison. Et alors qu’un départ était souhaité par le Barça cet hiver, en raison du refus du champion du monde d’accepter une baisse considérable de son salaire actuel. De quoi permettre au PSG d’établir des premiers contacts et même d’obtenir l’accord verbal de Dembélé en cas de départ libre du FC Barcelone à l’intersaison. Néanmoins, la presse espagnole affirme depuis quelque temps que la donne a changé et que la volonté première d’Ousmane Dembélé serait à présent de poursuivre son aventure au Barça sous la houlette de Xavi Hernandez. Cependant, le PSG verrait en plus de la détermination du FC Barcelone, un autre obstacle se mettre sur sa route pour Dembélé.

Le Bayern prêt à offrir un contrat de quatre ans assorti d’un salaire de 18M€ pour Dembélé !