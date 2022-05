Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est prêt pour Ousmane Dembélé à Paris !

Publié le 16 mai 2022 à 16h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone qui tente désespérément de le prolonger, Ousmane Dembélé est également attendu par le PSG qui semble tout préparé pour en faire le successeur de Kylian Mbappé.

Au même titre que son compatriote français Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone et pourrait donc lui aussi quitter son club libre à l’issue de la saison. Après avoir été poussé vers la sortie lors du mercato de janvier, Dembélé a fait l’objet d’un énorme retournement de situation en interne puisque Xavi souhaite absolument pouvoir le conserver et a convaincu la direction du Barça de revoir sa position avec l’ancien Rennais. Seulement, à ce jour, aucun accord n’a été trouvé entre le club catalan et le clan Dembélé, et le PSG est en embuscade…

Le PSG a déjà préparé le contrat de Dembélé