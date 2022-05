Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une belle surprise concoctée par le clan Dembélé pour le PSG ?

Publié le 16 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone semblerait à présent être déterminé à prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, il ne faudrait pas pour autant s’attendre à ce que le Français signe avec certitude un nouveau contrat. Ce qui pourrait en parallèle faire les affaires du PSG. Explications.

Dans les prochains jours, le PSG serait susceptible d’avoir une véritable opportunité d’attirer Ousmane Dembélé libre de tout contrat. En effet, contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’au 30 juin prochain, Dembélé n’a toujours pas apposé sa signature sur l’offre de prolongation soumise par le FC Barcelone bien que selon la presse ibérique, la volonté première du champion du monde tricolore soit de renouveler son bail envers le FC Barcelone.

La prime à la signature réclamée par l’agent de Dembélé trop haute pour le Barça ?