Mercato - PSG : L'énorme confidence du vestiaire sur Lionel Messi !

Publié le 15 mai 2022 à 11h45 par Dan Marciano

Auteur d'un doublé face à Montpellier, Lionel Messi a connu une première saison délicate au PSG. Mais pour Ander Herrera, l'ancien du FC Barcelone devait s'habituer aux spécificités du championnat français.

Arrivé durant le mois d'août 2021 à Paris, Lionel Messi n'a pas échappé aux critiques. Malgré son énorme palmarès, l'international argentin n'a pas été épargné par les supporters du PSG ces dernières semaines, depuis l'élimination du club en huitième de finale de Ligue des champions. Touché par les sifflets, Messi a répondu sur le terrain en inscrivant un doublé sur la pelouse de Montpellier ce samedi (0-4). Après la rencontre, Ander Herrera a tenu à prendre la défense de son coéquipier.

« On doit aussi accepter qu’après 20-25 ans passés à Barcelone, ce n’est pas facile de changer de club et de pays»