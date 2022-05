Foot - PSG

PSG - Malaise : A Paris, on a vu l’un des pires Messi de l’histoire...

Publié le 12 mai 2022 à 14h30 par Axel Cornic

Arrivé l’été dernier après une vie passée au FC Barcelone, Lionel Messi a réalisé une des pires saisons de sa carrière sous les couleurs du paris Saint-Germain.

Recruter l’un des meilleurs joueurs de l’histoire sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert et au passage mettre un coup fatal à un rival, c’est ce qu’on appelle un coup magistral. Logique donc que le Paris Saint-Germain ait été applaudi, devenant en un été un acteur principal du football mondial et surtout un candidat à la Ligue des Champions, avec également les arrivées de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Georginio Wijnaldum. Pourtant, rien ne s’est passé comme prévu. Aligné dans un trio qui ferait saliver n’importe quel club d’Europe, Lionel Messi n’a pas su répondre présent a même été éclipsée par un Kylian Mbappé intenable. En Ligue 1, le septuple Ballon d’Or c’est en effet 4 buts, soit moins que Marquinhos et Danilo Pereira (5 buts chacun) et son adversaire de ce samedi Stephy Mavididi... blessé presque deux mois cette saison.

Un Lionel Messi méconnaissable

Les statistiques sont sans appel ! Le Lionel Messi du Paris Saint-Germain version 2021/2022 est l’un des pires de l’histoire. Son total de 9 buts en 32 matchs avec le PSG est l’un des plus faibles de sa carrière et il faut remonter à la saison 2005/2006 pour retrouver un tel chiffre, avec 8 buts en 25 rencontres toutes compétitions confondues. A l’époque, c’était un très jeune Messi qui commençait à se faire une place au FC Barcelone, bien loin de la star planétaire qu’il est aujourd’hui et qui nous a habitué à des standards incroyables. D'ailleurs, la comparaison avec un Cristiano Ronaldo plus vieux, qui a également changé de club l’été dernier et qui est à 24 buts en 39 matchs avec Manchester United, est terrible pour Messi.

Un énorme succès marketing

Il y a toutefois du bon dans l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, même du très bon. Le Parisien a récemment souligné que 60% des maillots vendus par le PSG cette saison sont floqués du nom de la star argentine, qui dépasse donc son jeune coéquipier Kylian Mbappé. Au niveau du marketing, le coup Messi est également quelque chose d’inédit, sans oublier son impact sur la visibilité de toute la Ligue 1. Les réseaux sociaux ne font pas exception, puisque la semaine suivant son arrivée le PSG a enregistré une augmentation de 20 millions de followers sur Instagram, avec d’ailleurs une hausse constante au fil de la saison. Cela a notamment permis au PSG de se placer derrière le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone et juste devant la Juventus ou le Bayern Munich.

L’avenir de Mbappé va tout changer

Quel avenir peut-on donc prédire au Lionel Messi parisien, après cette première saison décevante ? Une grande partie de la réponse devrait venir de la décision de Kylian Mbappé, qui comme nous vous l’avons annoncé sur le10sport.com peut encore prolonger au Paris Saint-Germain. Son éventuel départ pourra soit augmenter la responsabilité sur Messi, destiné à guider l’attaque avec Neymar, soit donner naissance à un nouveau trio alléchant avec le recrutement d’une nouvelle star. Erling Haaland à Manchester City, les options du PSG semblent s’être réduites, même s’il reste encore Robert Lewandowksi, Romelu Lukaku, Ousmane Dembélé ou encore Paulo Dybala. Quoi qu’il en soit, il est quasiment impossible de voir Messi quitter le PSG dès cet été et il aura donc la chance de montrer son véritable visage la saison prochaine !