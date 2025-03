Du jamais vu, ce joueur de l'OM hallucine !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouvelle recrue de l'OM depuis cet hiver, Amine Gouiri connaît des débuts en fanfare sur le terrain, puisqu'il parvient à se rendre efficace très souvent. L'avant-centre, recruté au Stade Rennais, se plaît beaucoup à Marseille, et il a déjà été adopté par les supporters du Vélodrome. D'ailleurs, ce stade semble lui donner des ailes.

Avec déjà 3 buts en 5 matches sous le maillot de l'OM, Amine Gouiri n'a pas mis longtemps avant de se familiariser avec son nouveau club. Le joueur de 25 ans, qui a choisi de représenter l'Algérie en sélection, est émerveillé à chaque fois qu'il se rend au Vélodrome. Pour la course au podium, Marseille peut sûrement compter sur son nouveau joueur.

Gouiri motivé par l'ambiance du Vélodrome

Depuis toujours, Marseille vit au rythme du club, et les supporters donnent toujours de la voix. Au Vélodrome, l'ambiance est toujours au rendez-vous, et pour Amine Gouiri, c'est un vrai plaisir de défendre les couleurs de son équipe dans ce stade. « Le Vélodrome ? Pour avoir fait tous les stades de Ligue 1, Marseille, c'est un niveau au-dessus. Quand tu rentres au Vélodrome, ça te donne envie de te surpasser, de toujours essayer de marquer pour entendre ton nom. Franchement, c'est une force et un plus de jouer au Vélodrome » explique-t-il à Maritima Médias sur YouTube.

Gouiri, des débuts remarqués à l'OM

Formé à l'OL, Amine Gouiri a pris la direction de Rennes en 2022, avant d'atterrir à Marseille. En janvier dernier, il a signé un contrat le liant au club de la cité phocéenne jusqu'en 2029. Une opération estimée à 22M€, bonus compris.