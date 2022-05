Foot - PSG

PSG - Polémique : Qatar, Arabie saoudite… Lionel Messi au cœur d’un malaise en interne ? La réponse !

Publié le 10 mai 2022 à 17h45 par Bernard Colas

Nouvel ambassadeur du tourisme en Arabie saoudite, Lionel Messi a surpris en révélant cette collaboration sur ses réseaux sociaux malgré son engagement avec le PSG, détenu par le Qatar. Cependant, les dirigeants du club de la capitale n’ont pas été étonnés en apprenant la nouvelle.

Les deux jours de repos accordés aux joueurs du PSG après le nul contre Troyes (2-2) dimanche ont fait grand bruit ces dernières heures. Alors que Kylian Mbappé a enflammé la presse espagnole avec son déplacement à Madrid, à quelques semaines de la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi a surpris en révélant son voyage pour l’Arabie saoudite. Sur ses réseaux sociaux, l’Argentin a annoncé sa collaboration avec le pays du Golfe en tant qu’ambassadeur du tourisme saoudien, un rôle qui peut surprendre en raison de son engagement avec le PSG, détenu par l’émir du Qatar. Néanmoins, cette nouvelle n’a pas étonné le club de la capitale.

Aucun problème entre Messi et le PSG