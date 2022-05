Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Mbappé réagit à la sortie de Noël Le Graët !

Publié le 8 mai 2022 à 20h45 par Axel Cornic

Kylian Mbappé ne semble pas du tout avoir apprécié les derniers mots de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football.

Si son avenir au Paris Saint-Germain fait énormément parler en ce moment, Kylian Mbappé s’est également retrouvé au centre d’une petite polémique avec l’équipe de France. Lors du dernier rassemblement de sa sélection, la star tricolore a en effet refusé de participer à une opération marketing, demandant par le biais de son avocate que les joueurs puissent avoir une sorte de « clause de conscience », leur permettant d’éviter d’être associés à des promotions pas forcément en accord avec leurs visions. Lors d’un long entretien publié dans L’Équipe , Noël Le Graët a souhaité lui répondre. « Concernant Mbappé, je vais rencontrer prochainement son avocate pour discuter. S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout. Les joueurs ont 30 % de ce que donne la FIFA » a déclaré le président de la FFF. « Pour son avocate, les contrats avec les joueurs étaient soi-disant obsolètes. Kylian, franchement, je ne joue pas aux faux culs, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il respecte la Fédé. Le football n'est pas un sport individuel ».

Kylian Mbappé n’a pas du tout apprécié !