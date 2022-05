Foot - PSG

PSG - Malaise : Noël Le Graët sort du silence sur la polémique avec Mbappé !

Publié le 7 mai 2022 à 18h10 par La rédaction

Quelques semaines après la polémique concernant le refus de Kylian Mbappé de participer à une opération marketing des Bleus, Noël Le Graët est revenu sur cette affaire dans laquelle la position de l'attaquant du PSG a fait beaucoup parler.

Au-delà de son avenir avec le PSG, Kylian Mbappé a fait parler de lui lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. En effet, l’international français avait refusé de participer à une opération marketing estimant ne pas vouloir que son nom soit lié à certaines marques avec lesquelles il ne partage pas la même vision, ce qui avait fait jaser. Delphine Verheyden, son avocate, était montée au créneau dans les colonnes de L’Equipe : « Ce que l’on veut dans l’immédiat ? Revoir sans tarder, et avant l’ultime shooting de septembre qui couvrira la Coupe du monde, la convention. Il n’est plus possible pour la FFF de fonctionner de cette façon et avec cette convention initiale sans parler aux joueurs à chaque début de saison. Ils doivent avoir la possibilité d’avoir une sorte de clause de conscience ».

«S'il n'accepte pas le fonctionnement, il n'aura pas d'argent, c'est tout»